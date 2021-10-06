ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы от "Единой России", избранных по спискам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду зарегистрировал девять победителей выборов по партийным спискам депутатами Госдумы восьмого созыва от партии "Единая Россия".

"Зарегистрировать депутатов Государственной думы восьмого созыва, избранных по федеральному округу, в количестве 9 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

В частности, депутатами Госдумы от "Единой России" зарегистрированы сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, депутаты нижней палаты седьмого созыва Дмитрий Вяткин и Владимир Гутенев.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.

Ранее Центризбирком зарегистрировал 213 победителей выборов по спискам депутатами Госдумы восьмого созыва. Всего было зарегистрировано 114 депутатов от "Единой России", 48 - от КПРФ, 19 - от "Справедливой России - За правду", 19 - от ЛДПР и 13 - от "Новых людей".