Слуцкий: сенаторы США, призвавшие выслать дипломатов РФ, плохо разобрались в проблеме

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сенаторы США, призвавшие президента страны Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширять штат посольства США, плохо разобрались в данной проблеме и вряд ли осознают последствия своих действий. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

"Популизм и некомпетентность: представители Сената явно рассчитывали на громкий пиар-ход, но при этом плохо разобрались в проблеме", - написал он.

Депутат напомнил, что "именно Вашингтон развязал противостояние с Россией в дипломатической сфере еще в конце 2016 года, сделав мишенями сотрудников дипмиссий России и посольские объекты". В качестве примера глава комитета привел "необоснованные высылки дипломатов в считанные дни, захват дипсобственности и другие агрессивные и противоправные меры американской стороны". "Все действия Москвы носили ответный, подчеркну, взвешенный и симметричный характер", - добавил он.

"Список подписантов письма Байдену удивления не вызывает. Эти фамилии хорошо известны. Господа [Марко] Рубио и [Боб] Менендес являются авторами целого ряда законопроектов и резолюций, так или иначе направленных против России. Вопрос: осознают ли они, что реализация их очередного "русофобского шедевра" чревата вынужденным закрытием дипучреждений и снижением фактического уровня дипломатических отношений до критически низкого?" - заключил Слуцкий.

Ранее группа американских сенаторов от обеих партий попросила Байдена принять незамедлительные меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа РФ.