Директор Государственного музея А. С. Пушкина Богатырев отказался от думского мандата

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду передал депутатский мандат директора Государственного музея А. С. Пушкина Евгения Богатырева командиру московского регионального отделения общественной организации "Российские студенческие отряды" Юлии Дрожжиной (региональная группа номер 38, Москва). Мандат был перераспределен внутри списка "Единой России".

Ранее в среду ЦИК передал Богатыреву думский мандат актера Владимира Машкова, который отказался от места в Думе. Впоследствии сам директор Государственного музея А. С. Пушкина также отказался от думского мандата.

В случае отказа победившего кандидата, согласно законодательству, вакантный мандат передается следующему за ним по списку не прошедшему в палату кандидату в соответствующей региональной группе. Если в ней не останется претендентов, то мандат передается в другие группы.

ЦИК в среду зарегистрировал 11 депутатов Госдумы, которые были избраны по федеральным спискам "Единой России". Ранее были зарегистрированы еще 114 представителей "Единой России". Всего по итогам выборов единороссы получили в нижней палате 126 мандатов по списку и 198 - по одномандатным округам.