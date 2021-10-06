Элиссана Шандаловича вновь избрали спикером заксобрания Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в среду на первом заседании избрали председателем седьмого созыва Элиссана Шандаловича, который занимал этот пост и в предыдущий пятилетний период работы представительного органа. За его кандидатуру проголосовали 24 депутата из 32 присутствующих.

"По итогам голосования спикером Законодательного собрания Карелии избран Шандалович Элиссан Владимирович", - объявила секретарь заседания депутат карельского парламента Лидия Суворова.

Еще одним кандидатом, которого предложили депутаты от политических партий КПРФ и "Яблоко", был депутат от коммунистов Сергей Андруневич. Его выдвижение поддержали семь человек, против высказались 15.

Депутаты законодательного собрания, выдвинувшие Шандаловича, отметили его существенный парламентский опыт, а также опыт управления большим коллективом, госучреждением. "Мы все - разные люди, в силу разного жизненного опыта, профессиональных качеств, своих политических взглядов, но есть нечто, что нас, безусловно, объединяет. Это, в первую очередь, конечно, наше отношение и любовь к стране, к нашей республике. Нас объединяет желание сделать для республики больше и лучше", - сказал он, поблагодарив депутатов и избирателей за поддержку.

Элиссан Шандалович - член партии "Единая Россия", занимает должность секретаря Карельского регионального отделения политического объединения. Имеет медицинское образование, заслуженный врач Карелии, 17 лет возглавлял Медвежьегорскую ЦРБ, с 2009 года по 2016 год занимал должность главного врача Республиканской больницы им. Баранова - главного медицинского центра республики. Впервые был избран в законодательное собрание республики в 2011 году, с 2016 года по 2021 год являлся председателем карельского парламента.