ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы VIII созыва

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду зарегистрировал последнего победителя выборов по партийному списку "Единой России" депутатом Госдумы VIII созыва. Таким образом, зарегистрированы все 225 депутатов по спискам и 225 человек по одномандатным округам, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Что известно о партиях, прошедших в Госдуму

"По состоянию на 6 октября ЦИК России зарегистрировал всех 225 депутатов Госдумы [по партийным спискам]. Таким образом, все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрированы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Депутатом Госдумы от "Единой России" зарегистрирована командир московского регионального отделения общественной организации "Российские студенческие отряды" Юлия Дрожжина (региональная группа номер 38, город Москва). Таким образом, всего зарегистрировано 324 депутата от "Единой России", 57 - от КПРФ, 27 - от "Справедливой России - За правду", 21 - от ЛДПР, 13 - от "Новых людей". По одному мандату получили представители Партии роста, "Гражданской платформы" и "Родины". Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Как отметила Памфилова, всего от мандатов депутатов Госдумы после избрания отказались 88 человек: 82 представителя "Единой России", три - КПРФ, два - "Новых людей" и один - ЛДПР. "Эти вакантные мандаты были переданы следующим зарегистрированным кандидатам из соответствующих федеральных списков", - подчеркнула глава ЦИК.

Она также от имени всех членов ЦИК пожелала зарегистрированным депутатам успешной работы в Госдуме, чтобы они оправдали доверие своих избирателей.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Избранных депутатов в одномандатных округах регистрировали окружные комиссии.