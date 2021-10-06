В Кремле сожалеют в связи с закрытием бюро "Комсомольской правды" в Белоруссии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кремль сожалеет в связи с закрытием представительства "Комсомольской правды" в Белоруссии, но считает такое решение издания правильным. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание о закрытии подразделения в Белоруссии, - сказал Песков. - Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое".

Все законные права журналистов должны быть обеспечены, добавил представитель Кремля. По его словам, в Кремле хотят надеяться, что действия в отношении журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко не связаны с его профессиональной деятельностью. "Еще раз хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста "Комсомольской правды" [в Белоруссии Геннадия Можейко] не связаны с его журналистской работой", - сказал Песков.

При этом, продолжил пресс-секретарь, в Кремле не хотели бы комментировать то, как белорусские власти выстраивают отношения с белорусскими СМИ. "Де-юре это белорусское СМИ, и не должны быть предметом нашего комментария действия белорусских властей в отношении белорусских граждан. Мы не комментировали это раньше и не будем делать это сейчас", - заключил Песков.

"Мы находимся в постоянном диалоге с белорусской стороной, будем продолжать этот диалог и, конечно, доводить нашу позицию", - добавил представитель Кремля.

В ответ на благодарность московского журналиста "Комсомольской правды" за оценку работы издания Песков сказал: "Мы в свою очередь вам желаем успехов в обеспечении работой и в проявлении заботы о ваших журналистах".

Россия не может вмешаться в ситуацию

Россия де-юре не может защищать интересы Можейко и вмешиваться в его отношения с властями в Минске, поскольку Можейко является гражданином Белоруссии, указал Песков.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона не может подтвердить, что Можейко был задержан в Минске. "Мы просто не знаем, где и кем он был задержан, такой информацией не располагаем", - объяснил он.

"Дело в том, что мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он является гражданином Белоруссии, мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его отношения с белорусскими властями", - подчеркнул Песков.

"Другое дело, если это связано с его журналистской деятельностью, то здесь мы можем выразить сожаление, это нормально, но де-юре каким-то образом защищать его интересы мы не можем", - указал представитель Кремля.

Он также отказался отвечать на вопрос, действительно ли Россия помешала отъезду Можейко в третью страну. "Не знаю", - признался Песков, посоветовав обращаться за уточнениями по этому поводу в пограничные службы.

МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы страны 1 октября задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России в рамках уголовного дела по статьям "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти" Уголовного кодекса Белоруссии. Задержанный журналист переведен из изолятора в переулке Окрестина в Минске в СИЗО в Жодино (Минская область). Ранее Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. Во вторник издание "Комсомольская правда" сообщило о закрытии представительства в Минске.