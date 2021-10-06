Песков назвал эмоциональным призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов

"Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве - это первое. Во-вторых, это, скорее, эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают", - отметил представитель Кремля.

По его словам, политика США в отношении РФ приводит к страданию народов двух стран. Песков напомнил, что Вашингтон несколько лет ведет курс "на полное сворачивание отношений" с Москвой. "Более того, такие агрессивные действия, которые были приняты еще предыдущей администрацией [США] - захват нашей дипсобственности и так далее - ни к чему хорошему не привели, - добавил он. - Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двусторонних отношениях, вообще ведет к страданию народов двух стран".

Ранее группа американских сенаторов от обеих партий попросила президента США Джо Байдена принять незамедлительные меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа РФ. В МИД РФ ТАСС заявили, что в США нет такого числа российских дипломатов.

В ответ на объявленные Вашингтоном в апреле антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США россиян и граждан третьих стран. С 1 августа посольство США в России продолжило работу в минимальном за пять лет составе - 120 сотрудников.