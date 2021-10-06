Игорь Зубарев продолжит представлять Заксобрание Карелии в Совфеде

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в среду на первом заседании седьмого созыва проголосовали за кандидатуру Игоря Зубарева на место сенатора в Совете Федерации, которое он занимал предыдущие пять лет. За его выдвижение свой голос отдали 27 человек из 32, передает корреспондент ТАСС.

"Игорь Дмитриевич, решение принято. Мы вас поздравляем", - сказал по итогам голосования председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

Кроме Зубарева документы для выдвижения кандидатуры на пост сенатора от заксобрания Карелии никто не представил, уточнили в аппарате регионального парламента.

"Я могу абсолютно объективно сказать, что любое наше начинание всегда находило поддержку. Мы могли рассчитывать не только на совет наших коллег, но и на в хорошем смысле протежирование наших дел, на лоббирование интересов Республики Карелия. Игорь Дмитриевич ставит интересы Республики Карелия на первое место", - прокомментировал переизбрание сенатора Шандалович.

Зубарев является председателем Союза рыбопромышленников Карелии, депутат Законодательного собрания Карелии шестого и седьмого созывов. В предыдущем созыве также был делегирован от представительного органа республики в Совет Федерации РФ.