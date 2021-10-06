Лавров обсудил с главой МИД Малайзии политические контакты двух стран

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в среду в ходе телефонного разговора рассмотрели политические контакты между двумя странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая политические контакты, работу Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, противодействие пандемии новой коронавирусной инфекции, - указывается в сообщении. - Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В МИД России добавили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога по линии внешнеполитических ведомств двух государств.