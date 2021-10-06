Песков адресовал ФСБ вопрос о применении приказа по запрещенным к передаче сведениям

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о начале правоприменительной практики по приказу ФСБ о перечне данных, запрещенных к передаче. В беседе с журналистами он рекомендовал обращаться за всеми разъяснениями по этому вопросу непосредственно в службу.

Ранее правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" в обращении на своем сайте сообщила, что больше не может работать с военнослужащими в связи с принятием ФСБ данного перечня.

"Я не знаю ничего об этом заявлении "Солдатских матерей", - сказал Песков, выразив сомнения по поводу связи обращения с правоприменительной практикой приказа ФСБ. - Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой". Представитель Кремля рекомендовал "за разъяснениями обращаться именно в Федеральную службу безопасности".

На прошлой неделе на официальном портале правовой информации был опубликован приказ, подписанный директором ФСБ Александром Бортниковым. Он утверждает перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности РФ. Полный список сведений, не содержащих гостайну и запрещенных к передаче, включает 60 пунктов.

1 октября Песков говорил журналистам, что данный список не согласовывался с президентом и не подлежит такому согласованию. Отвечая тогда на вопрос, не видят ли в Кремле опасности для свободы слова в документе ФСБ, Песков предположил, что надо смотреть на правоприменение и оценивать каждый конкретный случай, если таковые будут иметь место.