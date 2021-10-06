Лавров: Россия и Иран обсудили идею формата "3+3" с участием Турции и стран Закавказья

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в среду заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.

Лавров указал на то, что именно Москва сыграла решающую роль в том, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе и заключить трехстороннее соглашение на уровне президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении, в соответствии с которым в данном регионе развернут российский миротворческий контингент.

"Кроме того, в этом же совместном заявлении содержались принципы, которые определяют совместные шаги по продвижению урегулирования, включая работу по разблокированию всех транспортных коммуникаций, по разблокированию всех экономических связей в этом регионе, от чего выиграют не только Армения и Азербайджан, но и Грузия. От этого также выиграют Иран, Россия и Турция как ближайшие соседи этих трех республик, - сказал глава МИД РФ. - Мы обсуждали сегодня инициативу о том, чтобы создать формат "3+3" - три закавказских страны и три их больших соседа - Россия, Иран и Турция".

По словам Лаврова, иранская сторона высказала позитивное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. "Работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов", - добавил глава МИД РФ.

Совместное заявление лидеров трех стран было подписано 9 ноября 2020 года и позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которые велись там с 27 сентября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

11 января в Москве по инициативе главы российского государства Владимира Путина состоялась его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Итогом трехсторонних переговоров стала договоренность о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран для налаживания транспортных и экономических связей в регионе.