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Пандемия COVID-19

Лавров: РФ и Иран примут меры, чтобы ускорить процесс доставки в республику "Спутника V"

По словам главы МИД России, Москва и Тегеран также рассмотрели возможность скорейшей организации производства вакцины в стране

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва и Тегеран договорились принять меры для того, чтобы ускорить процесс доставки в исламскую республику российских вакцин от коронавируса "Спутник V", а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства данной вакцины в стране. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

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"Подписан контракт на поставки "Спутника V" в Иран. Мы договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию. А также рассмотрели возможность скорейшей организации производства вакцины "Спутник V" в Исламской Республике Иран", - сказал он.

По словам Лаврова, стороны заинтересованы в совместном противодействии распространению коронавируса. "Над этим активно работают наши соответствующие ведомства", - отметил Лавров.

В Иране бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V" началась 9 февраля. Одобрена вакцина в республике была в январе 2021 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияПандемия COVID-19
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