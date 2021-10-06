Мосгордума установила срок подачи предложений по кандидатурам в состав Мосгоризбиркома

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Прием предложений по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии начнется 10 октября и завершится в 18:00 9 ноября. Об этом стало известно в среду на заседании столичного парламента.

"В соответствии с действующим законодательством Московская городская дума участвует в формировании Московской городской избирательной комиссии, срок полномочия которой истекает в декабре 2021 года. Для того, чтобы запустить процесс формирования нового состава МГИК, нам необходимо принять постановление, определяющее сроки внесения кандидатов в Московскую городскую избирательную комиссию, сроки внесения кандидатур в Московскую городскую думу и утвердить текст объявления, который в связи с этим необходимо опубликовать в ведомостях Московской городской думы и на официальном сайте Мосгордумы в интернете", - сказал в ходе заседания председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Он отметил, что комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам в понедельник на заседании рекомендовала депутатам Мосгордумы поддержать указанный проект.

Кроме этого, в понедельник на заседании Семенников напомнил, что комиссия Мосгоризбиркома формируется в составе 14 членов с правом решающего голоса. Ее формирование осуществляется Мосгордумой и мэром Москвы на основании предложений Центральной избирательной комиссии (ЦИК), политических партий, общественных объединений, муниципальных собраний и городской комиссии предыдущего состава. Срок полномочий Мосгоризбиркома составляет пять лет.

По его словам, мэр столицы и Мосгордума обязаны выдвинуть не менее четырех кандидатур на основе предложений политических партий, а также назначить не менее одного члена городской комиссии на основе поступивших предложений из ЦИК РФ.

Согласно пояснительной записке, срок внесения в Московскую городскую думу предложений по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии предлагается установить с 10 октября до 18:00 9 ноября 2021 года.