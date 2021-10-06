Хинштейн: Дума VIII созыва может заняться темой верификации образовательных онлайн-курсов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Тема верификации образовательных курсов в интернете может попасть в повестку Госдумы нового созыва. Такое мнение в среду высказал глава комитета по информполитике Госдумы седьмого созыва Александр Хинштейн (фракция "Единая Россия").

"Думаю, что одна из проблем, с которой Государственной думе восьмого созыва придется разбираться, это в том числе и верификация образовательных ресурсов", - сказал он в ходе лекции в рамках проекта "Мастерская новых медиа", организованного АНО "Диалог" и АНО "Россия - страна возможностей" на базе мастерской управления "Сенеж".

"На сегодняшний день такой инициативы, подготовленной в Государственной думе, нет, но я действительно полагаю, что эта тема имеет основание для того, чтобы дальше попасть в повестку парламента", - пояснил политик ТАСС.

Хинштейн отметил, что для образовательных курсов в школах, средних и высших учебных заведениях допускаются только учебные материалы, прошедшие федеральный государственный образовательные стандарт и "соответствующую экспертизу". "Что касается образовательных программ в онлайн, здесь такого порядка не существует. Поэтому сегодня есть объективная проблема, когда никаким образом не регулируется работа любых образовательных программ онлайн, качество этих материалов, их соответствие установленным образовательным стандартам", - сказал он.

По словам парламентария, такая верификация должна затронуть не блоги, "которые ведут люди, рассказывая о себе, о своей работе, а те ресурсы, которые позиционируются именно как образовательные курсы". "Чтобы не было истории "10 занятий, и ты знаешь английский язык" или "10 занятий, и ты лучше всех знаешь историю". Это не значит, что их [образовательные курсы] нужно блокировать и запрещать. Это значит, что их нужно верифицировать", - подчеркнул он.