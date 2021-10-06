Среди задержанных на судне в Дюнкерке моряков двое россиян

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Двое граждан России задержаны вместе с другими членами экипажа на судне под либерийским флагом в Дюнкерке. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель пресс-службы посольства России во Франции Александр Макогонов.

"По имеющейся у посольства информации, задержанное 1 октября в порту Дюнкерка судно ходило под либерийским флагом, - отметил дипломат. - Судовладелец отношения к нашей стране не имеет. Французские компетентные органы нам подтвердили, что в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России".

Как подчеркнул Макогонов, "посольство находится в тесном контакте с французскими властями, Российским профессиональным союзом моряков и родственниками задержанных". "По мере развития ситуации продолжим задействовать имеющиеся в нашем арсенале возможности для защиты прав и интересов российских граждан", - указал дипломат.

По его словам, "в настоящий момент проводятся следственные действия". "Не позднее 7 октября должно быть проведено судебное заседание, по итогам которого станет известно, имеются ли основания для дальнейшего содержания под стражей или наши моряки должны быть освобождены",- сказал Макогонов.

Ранее французские СМИ сообщили о том, что в пятницу в порту Дюнкерка было задержано судно, на борту которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более тонны кокаина. Правоохранители задержали 19 членов экипажа во главе с румынским капитаном. В числе задержанных были россияне, украинцы, филиппинцы и эфиопы. Согласно данным источника в полиции, судно под либерийским флагом следовало из Бразилии в один из североевропейских портов.

Во вторник утром задержанные были доставлены в Париж. Расследование поручено Службе по борьбе с организованной преступностью. По информации источника, на борту корабля было спрятано 1 127 кг наркотиков стоимостью "несколько десятков миллионов евро".