Рябков: НАТО не готова к предложенным РФ шагам по обеспечению контроля в ракетной сфере

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Коллеги из Североатлантического альянса не готовы к принятию предложенных Москвой шагов по обеспечению предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на открытии пленарного заседания Режима контроля за ракетной технологией в Сочи. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

"За последние десятилетия, к сожалению, оказались утрачены важнейшие договоры - Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, игравшие особую роль с точки зрения обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на глобальном и региональном уровне. Россия прилагала многоплановые усилия по сохранению этих договоров", - сказал он.

В этой связи Рябков напомнил о российском моратории на размещение наземных РСМД в Европе и других регионах мира, пока там не появятся такие системы американского производства, а также призыве к странам НАТО рассмотреть возможность обеспечения встречного моратория с проработкой надежных механизмов верификации. "Однако коллеги в Североатлантическом альянсе, как мы понимаем, пока к таким шагам не готовы", - подчеркнул замглавы МИД РФ.