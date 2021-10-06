Рябков: необходимы усилия, чтобы стабилизировать диалог РФ и США в области вооружений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Значительные усилия потребуются, чтобы стабилизировать российско-американский диалог в области ракетных вооружений и стратегической стабильности и достичь новых конкретных результатов в этой сфере. Об этом заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков на открытии пленарного заседания Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ) в Сочи.

"В предстоящий период потребуются значительные усилия, чтобы вернуть российско-американский диалог в этой [ракетной] области на устойчивую траекторию, добиться новых конкретных результатов, укрепляющих национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире, - сказал он. - Прошедшая на днях в Женеве вторая российско-американская встреча в межведомственном формате стала шагом в этом направлении".

Дипломат отметил, что позитивным примером на данном направлении российско-американских отношений является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), который в начале года был продлен на пять лет - до 5 февраля 2026 года. "ДСНВ обеспечивает сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон", - добавил Рябков.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.