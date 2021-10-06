В СБ РФ уверены, что в мире хватит политической воли для совместной борьбы с терроризмом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Разум и политическая воля международного сообщества должны возобладать над корпоративными интересами и геополитическими амбициями для объединения усилий в борьбе с терроризмом и обеспечения международной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью "Российской газете".

"У меня нет сомнений в том, что у международного сообщества все же хватит разума и воли подняться над своими корпоративными интересами и поступиться геополитическими амбициями во имя единства в борьбе с терроризмом и обеспечения международной безопасности", - сказал он.

Коков подчеркнул, что Россия целенаправленно работает над формированием широкой антитеррористической коалиции, к созданию которой президент РФ Владимир Путин призвал еще 2015 году на 70-й сессии Генассамблеи ООН. "К сожалению, продолжает существовать ряд проблем. До настоящего времени мировое сообщество не смогло сформировать единое, приемлемое для всех государств и правовых систем четкое определение понятия "международный терроризм", - посетовал замсекретаря Совбеза.

По его словам, это позволяет в зависимости от политических целей и мотивов именовать террористов то повстанцами, то партизанами или вооруженной оппозицией. Коков добавил, что именно отсюда проистекает и стремление отдельных государств использовать боевиков в собственных геополитических и экономических целях. "Применяется целый арсенал инструментов: от непосредственного участия в создании террористических группировок, их вооружении и координации деятельности до содействия перемещению террористов в другие регионы для дестабилизации обстановки и разжигания конфликтов", - заключил он.