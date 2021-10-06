Замсекретаря СБ РФ: говорить о победе над международным терроризмом пока не приходится

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 30 преступлений террористической направленности совершается в мире ежедневно, поэтому пока говорить о победе над терроризмом не приходится. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Согласно данным мониторинговых организаций, в том числе международных, с начала этого года осуществлено свыше 7 тыс. тератак в 75 странах, их жертвами стали около 23 тыс. человек. Таким образом, в мире ежедневно совершается до 30 подобных преступлений", - сказал Коков. По его мнению, "при таких обстоятельствах говорить о победе над международным терроризмом не приходится".

Он напомнил, что "самыми резонансными из них стали взрывы в Кабуле возле образовательных учреждений 8 мая (85 погибших и 150 раненых) и в районе столичного аэропорта 26 августа (200 погибших и 1 500 раненых)". "К числу наиболее крупных терактов этого года также можно отнести налет на административный центр штата Борно в Нигерии (16 погибших, 60 раненых) и подрыв взрывного устройства на рынке в Багдаде (30 погибших, 60 раненых)", - считает замсекретаря Совбеза. По его мнению, "при таких обстоятельствах говорить о победе над международным терроризмом не приходится".

"Можно лишь констатировать некоторое снижение рисков формирования новых квазигосударственных образований, так называемых халифатов", - отметил Коков. При этом он добавил, что "небольшие террористические анклавы сохраняются и в настоящее время, например, в Африке - в бассейне озера Чад, в северной части Мозамбика, Нигерии и других регионах".

Коков подчеркнул, что в борьбе с международным терроризмом есть и успешные результаты. "Однако искоренить его непросто. К примеру, международная террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ) постепенно трансформировалась в разветвленную сеть, ячейки которой присутствуют во многих государствах", - отметил заместитель секретаря СБ. По его данным, "в ряде регионов, прежде всего в Южной и Юго-Восточной Азии, на Африканском континенте, сформированы крупные филиалы этой группировки, по сути представляющие собой относительно независимые бандформирования". "Причем они самостоятельно определяют объекты для своих атак", - уточнил Коков.