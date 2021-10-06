СБ РФ: во время пандемии в Сети активизировалась вербовочная деятельность экстремистов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Террористические организации активизировались в интернете в период пандемии. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

"Например, через социальные сети они [эмиссары террористических организаций] стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределенности. Активизировалась также вербовочная деятельность в интернете", - сказал Коков.

По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что в период перехода на массовую самоизоляцию произошел "значительный рост востребованности экстремистского контента в интернете, особенно в молодежной среде". "Очевидно, что этот процесс влечет за собой расширение социальной базы радикалов в экстремистских и террористических целях", - отметил замсекретаря Совбеза.

Кроме того, как считает Коков, в условиях быстрого развития цифровых технологий приходится сталкиваться с рисками использования виртуального пространства в качестве кибероружия. Негативные последствия такой деятельности могут представлять гораздо большую общественную опасность и в разы превышать ущерб, наносимый в результате непосредственных террористических атак с применением "традиционных" средств, добавил заместитель секретаря СБ РФ.

"Несанкционированное вмешательство в работу систем управления потенциально опасными и критически важными объектами, в том числе транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, способно спровоцировать техногенные катастрофы с большими человеческими жертвами, а также масштабным экономическим и экологическим ущербом", - подчеркнул Коков.

Он уточнил, что в качестве такой атаки, например, власти Ирана квалифицируют аварию в распределительной электросети на заводе по обогащению урана в Натанзе. "В процессе развития и внедрения передовых технологий ни в коем случае нельзя недооценивать возникающие в этой связи новые угрозы", - резюмировал Коков.