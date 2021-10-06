Замсекретаря СБ РФ считает, что риски продолжения гражданской войны в Афганистане есть

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вероятность продолжения гражданской войны в Афганистане сохраняется, существует также опасность распространения терроризма из этой страны в другие государства Центральной Азии и в Россию. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"В условиях большой неоднородности этнического состава афганского общества, значительного влияния в нем клановых, племенных связей и традиций, такая вероятность (продолжения гражданской войны - прим. ТАСС) есть", - сказал Коков.

Кроме того, по его словам, деградация гуманитарной ситуации вполне может способствовать укреплению действующих в Афганистане радикальных группировок. "Они представляют опасность распространения терроризма в Центральной Азии и на территорию России", - сказал замсекретаря СБ РФ.

Он подчеркнул, что речь идет "не только в возможном проникновении боевиков", но и об угрозе экспорта экстремистской идеологии. "Сюда же следует отнести и возможность дальнейшего расширения наркотрафика, который является одной из базовых статей дохода террористов. Мощным угрозообразующим фактором также является проблема неконтролируемой миграции беженцев, места размещения которых, исходя из сирийского опыта, часто используются террористами для укрытия и легализации", - перечислил Коков. Также, продолжил он, "велики риски деградации экономического сотрудничества в регионе и потери вложенных в экономику Афганистана инвестиций".