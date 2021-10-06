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Постпредство России при НАТО не комментирует сообщения о высылке дипломатов РФ

Телеканал Sky News ранее сообщил, что НАТО приняла решение сократить состав постпредства России наполовину

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Постпредство России при НАТО отказалось от любых комментариев по поводу сообщений о высылке альянсом восьми российских дипломатов из Брюсселя. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель российской дипмиссии.

"С нашей стороны не будет никаких комментариев", - заявил он. В штаб-квартире НАТО ТАСС также пока не ответили на этот вопрос.

В среду британский телеканал Sky News сообщил, что НАТО приняла решение сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив восемь дипломатов аккредитации и сократив позиции еще двух. По его информации, такое решение принято в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность России в последние годы".

"Скай ньюс" со ссылкой на неназванного представителя НАТО утверждает, что высылаемые российские дипломаты якобы являются сотрудниками российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.

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