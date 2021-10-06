Слуцкий считает, что РФ примет меры в ответ на высылку сотрудников миссии России при НАТО

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия примет ответные меры в связи с высылкой дипломатов представительства РФ при НАТО, обвинения в их адрес голословны. Уверенность в этом выразил в среду в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

"В дипломатической практике подобные шаги носят взаимный характер. Не сомневаюсь, что руководство российского внешнеполитического ведомства предложит адекватные ответные меры, необязательно симметричные", - сказал депутат.

Он также выразил уверенность в том, что "все обвинения в якобы злонамеренной деятельности [дипломатов РФ] голословны и не будут подтверждены". По словам Слуцкого, "коллективный Запад продолжает курс на дипломатическое противостояние с Россией". "Лишение аккредитации восьми сотрудников постпредства РФ при НАТО еще больше снизит уровень взаимодействия", - констатировал парламентарий.

"В настоящее время, как вы знаете, место российского постпреда в Брюсселе вакантно. Высылка сотрудников диппредставительства РФ уж точно не будет способствовать налаживанию диалога", - резюмировал Слуцкий.

В среду британский телеканал Sky News сообщил, что НАТО приняло решение сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив восемь дипломатов аккредитации и сократив позиции еще двух. По информации телеканала, такое решение принято в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность России в последние годы". Позже представитель альянса подтвердил, что НАТО сократило численность российской миссии с 20 до 10 человек.