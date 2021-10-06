Депутаты Орловского облсовета повторно наделили Иконникова полномочиями сенатора

ТАСС, 6 октября. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов на заседании 6 октября во второй раз избрали Василия Иконникова представителем региона в Совете Федерации, сообщили ТАСС в пресс-службе облсовета.

Сенатор от Орловской области Василий Иконников, занимающий также пост первого секретаря Орловского обкома КПРФ, в сентябре сложил полномочия сенатора после избрания в Орловский областной совет народных депутатов.

"Василия Иконникова переизбрали сенатором от региона. За него проголосовали большинство депутатов", - сказала собеседница агентства. В связи с этим Иконников также 6 октября написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата облсовета.

Василий Иконников был назначен сенатором от региона Орловским областным советом народных депутатов в 2016 году, являлся членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.