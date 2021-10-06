В дипмиссии РФ отвергли призывы комиссии Совета Европы отменить запрет на гей-пропаганду

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Постпредство России в Совете Европы отвергло призывы Комиссии Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) отменить юридический запрет на распространение информации о гомосексуализме среди несовершеннолетних. Об этом в среду в беседе с ТАСС заявил постоянный представитель России при Совете Европы посол Иван Солтановский.

"Комиссия превысила свои полномочия при подготовке доклада", - считает дипломат. Он напомнил, что "защита секс-меньшинств не является частью ее мандата". "В этой связи призывы в первоочередном порядке отменить юридический запрет на распространение информации о гомосексуализме среди несовершеннолетних являются юридически ничтожными и представляют собой вмешательство во внутренние дела РФ", - подчеркнул Солтановский.

"Для защиты именно от такого злоупотребления международными органами своими полномочиями и были в прошлом году приняты поправки в Конституцию Российской Федерации, - заметил он. - С учетом сказанного мы не считаем себя каким-либо образом связанными приведенными в докладе заключениями и рекомендациями".

По словам дипломата, "вызывает вопросы уже сама процедура подготовки доклада". "Несмотря на поездку представителей ЕКРН в нашу страну, в качестве основных источников информации в докладе задействовались западные СМИ и информагентства, неоднозначные эксперты-правозащитники и даже Госдепартамент США, - пояснил он. - Возникает вопрос - зачем тогда вообще приезжать в нашу страну, общаться с представителями российских властей?".