СПбГУ отчислил студента, предлагавшего участвовать в фальсификации выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) отчислил студента, который в соцсетях предлагал за плату принять участие в голосовании на прошедших выборах на нескольких избирательных участках. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"За нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, <…> а именно: следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям университета, общепринятым моральным и этическим нормам, соблюдать кодекс универсанта университета, допущенное с 17 по 19 сентября 2021 года, приказываю <…> обучающегося третьего курса <…> отчислить", - говорится в приказе проректора СПбГУ Александра Бабича. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в вузе сообщали, что студент третьего курса, обучающийся по направлению "Политология", в начале сентября в социальной сети предлагал за определенную плату принять участие в голосовании сразу на нескольких участках.

С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов заксобрания города седьмого созыва. Также петербуржцы выбирали депутатов муниципальных советов Автово и Ланское.