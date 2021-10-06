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Грушко прокомментировал высылку восьми дипломатов РФ НАТО

Как заявил замглавы МИД РФ, такой шаг показывает истинную ценность заявлений о важности деэскалации отношений с Москвой
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко EPA/THIERRY MONASSE
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
© EPA/THIERRY MONASSE

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Высылка НАТО восьми российских дипломатов из Брюсселя показывает истинную ценность заявлений о важности деэскалации отношений с РФ. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил газете "Коммерсантъ", комментируя сокращение численности российского постпредства при НАТО.

"Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия - НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем", - сказал высокопоставленный дипломат.

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