Грушко прокомментировал высылку восьми дипломатов РФ НАТО

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Высылка НАТО восьми российских дипломатов из Брюсселя показывает истинную ценность заявлений о важности деэскалации отношений с РФ. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил газете "Коммерсантъ", комментируя сокращение численности российского постпредства при НАТО.

"Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия - НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем", - сказал высокопоставленный дипломат.