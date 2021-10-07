РФ считает, что деструктивные действия США мешают диалогу по стратегической стабильности

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Россия отмечает деструктивные действия США, которые мешают диалогу по контролю над вооружениями. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

"Остаются проблемные моменты, во многом вызванные деструктивными действиями Вашингтона, который пытается добиться односторонних преимуществ в рамках декларируемого "соперничества великих держав", - отметил дипломат.

Он указал, что развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за выхода из него США при поддержке НАТО сделал реальной угрозу появления американских ракет данного класса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Другим негативным фактором, продолжил российский дипломат, остается деятельность США по созданию глобальной системы противоракетной обороны в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, способного решать стратегические задачи, выход Вашингтона из Договора по открытому небу.

Ермаков добавил, что, несмотря на это, Россия все же рассчитывает на "конструктивную совместную работу по поиску точек соприкосновения в целях сближения позиций", но на основе взаимного учета интересов и всех значимых факторов стратегической стабильности.