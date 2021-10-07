В МИД РФ заявили, что AUKUS создает угрозу договоренностям по ядерному оружию

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Оборонный союз США, Великобритании и Австралии (AUKUS) создает угрозу режиму ядерного нераспространения и может привести к появлению ядерной инфраструктуры в Австралии. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

"Мы изучаем возможные последствия создания трехстороннего партнерства AUKUS, - указал дипломат. - Уже сейчас очевидным является то, что такое партнерство не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Создаются потенциальные риски использования еще одного неядерного государства для развертывания объектов военной ядерной инфраструктуры ядерных государств. Это увеличивает уровень международной нестабильности и противоречит задачам сокращения арсеналов ядерного оружия".

"Строительство атомных подводных лодок неядерным государством - участником ДНЯО, хотя напрямую и не запрещено договором, может создать весьма негативный прецедент в части осуществления гарантий МАГАТЭ", - добавил Ермаков.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.