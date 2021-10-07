В МИД РФ заявили, что США модернизируют свое ядерное оружие на территории Европы

ООН, 7 октября. /ТАСС/. США занимаются модернизацией своих нестратегических ядерных вооружений на территории европейских стран, в том числе средств доставки. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

"В нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на территории неядерных европейских стран размещено американское нестратегическое ядерное оружие, ведется его модернизация, включая средства доставки, - отметил Ермаков. - В обход договора продолжается практика проведения "совместных ядерных миссий" НАТО с участием неядерных членов альянса".

США провели значительное сокращение своего ядерного арсенала в Европе после завершения холодной войны. В результате на данный момент нет точных сведений относительно его размеров и состояния, хотя в СМИ европейских стран регулярно появляются различные утечки на этот счет.