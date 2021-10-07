Россия отвергла в ООН причастность к инцидентам со Скрипалями и Навальным

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Великобритания, Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказались сотрудничать с Россией по расследованию инцидентов с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил в среду и.о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи.

"Мы категорически отвергаем заявления Великобритании, США, Польши и Эстонии по поводу якобы причастности России к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе "Новичками". Шитые белыми нитками две истории - дело Скрипалей и дело Навального - это звенья единой цепи, пропагандистская кампания, целью которой является оказание на нашу страну политического и экономического давления", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования происшествия в Солсбери, в результате которого пострадали российские граждане. "Нам было отказано во взаимодействии по статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия, остались без ответа запросы по линии Генпрокуратуры РФ, порядка 80 соответствующих вербальных нот были просто проигнорированы", - сказал Воронцов.

Представитель МИД РФ обратил внимание на требования ФРГ предоставить результаты расследования инцидента с блогером Навальным, тогда как германские власти второй год "упорно скрывают от России якобы имеющиеся в их распоряжении факты". По его словам, восемь обращений Генпрокуратуры РФ в адрес Федерального ведомства юстиции ФРГ остались без единого содержательного ответа. "Германия отказалась от сотрудничества с Россией и в рамках соответствующих положений конвенции, сославшись на то, что по всем вопросам Москве следует обращаться в секретариат ОЗХО. В свою очередь гендиректор организации заявляет, что владельцем всех материалов является Берлин", - отметил дипломат.

Без помощи от ОЗХО

Воронцов напомнил, что РФ год назад обратилась в Технический секретариат ОЗХО за оказанием технического содействия по статье 8 Конвенции о запрещении химического оружия.

"Но помощи мы так и не дождались. Погрузившись в бюрократическую волокиту, секретариат затягивал направление своих экспертов в Россию, выдвигал к Москве собственные требования, - продолжил он. - В конечном счете мы вынуждены были констатировать категорический отказ руководства секретариата от взаимодействия в рамках предложенных нами вполне транспарентных и понятных модальностей".

По мнению Воронцова, такое странное поведение вовлеченных действующих лиц может быть связано только с тем, что им, видимо, есть что скрывать и чего опасаться.

"Мы решительно настроены на установление истины в обоих инцидентах. Подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов, - заявил дипломат. - Будем продолжать требовать от властей Великобритании и Германии исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств, в том числе по Конвенции о запрещении химического оружия".

Дела Скрипалей и Навального

21 сентября Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бейли предъявлены третьему подозреваемому - россиянину Денису Сергееву, который также известен под именем Сергея Федотова, он якобы является "агентом ГРУ" (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ) и сообщником двух других россиян, о причастности которых к отравлению британские власти заявили ранее.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По сообщениям СМИ, в Германию Навальный был привезен как "гость канцлера" Ангелы Меркель.

Российские власти подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.