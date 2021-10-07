Во Владивостоке открылось отделение консульства Белоруссии

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Отделение консульства Белоруссии открылось во Владивостоке в четверг. В церемонии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

"Мы приняли решение перенести отделение посольства из Хабаровска сюда, потому что понятно было, что акцент смещен в развитии Дальневосточного федерального округа. Мы - страна с открытой экономикой, должны уметь 70% своего ВВП, то есть продуктов, наших услуг продвигать в разных странах. Россия для нас всегда была, есть и будет основным партнером во всех отношениях. Я верю, что у нашего отделения здесь прекрасная работа будет, все условия для него созданы, соответственно, и спрос будет сугубо по результату", - сказал Семашко.

"За восемь месяцев мы имеем товарооборот как за весь прошлый год", - отметил посол.

Кожемяко напомнил, что регион ведет планомерную работу по укреплению экономических и культурных связей с Белоруссией. "Мы видим, что по всем направлениям у нас есть прогресс, есть и экспорт, и импорт", - сказал глава региона, отметив, что у 30% приморцев есть белорусские корни.

Накануне в Приморье открылся фестиваль "Дни Республики Беларусь в Приморском крае", на главной площади Владивостока выставили коммунальную, сельскохозяйственную и строительную технику машиностроительных заводов сопредельного государства. Свою продукцию жителям и гостям города также предложили производители продуктов питания.

Ранее сообщалось о планах по обмену студентами и преподавателями между вузами Приморья и Белоруссии.