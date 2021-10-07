Заксобрание Кузбасса возглавил бывший замгубернатора области Алексей Зеленин

КЕМЕРОВО, 7 октября. /ТАСС/. Новым спикером Законодательного собрания Кузбасса в четверг единогласно избран бывший заместитель губернатора, депутат от партии "Единая Россия" 56-летний Алексей Зеленин.

На посту председателя парламента региона Зеленин сменит Вячеслава Петрова, который сложил полномочия в начале октября в связи с избранием депутатом Госдумы.

"Председателем Законодательного собрания Кемеровской области - Кузбасса по результатам тайного голосования избран Зеленин Алексей Анатольевич", - сказал председатель счетной комиссии Игорь Кошелев, оглашая итоги голосования. За него отдали голоса все 37 депутатов, участвовавших в голосовании.

Ранее Зеленина в качестве кандидата в спикеры рекомендовал губернатор Сергей Цивилев, его кандидатура также была выдвинута фракциями "Единая Россия" и КПРФ и поддержана фракцией партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В итоге он стал единственным кандидатом на этот пост.

Зеленин с 2018 года является депутатом Заксобрания Кузбасса, где возглавляет комитет по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности. Также он является заместителем секретаря Кузбасского регионального отделения "Единой России" и руководит региональной общественной приемной председателя партии в Кемеровской области. До этого в течение пяти лет Зеленин занимал должность заместителя губернатора - руководителя аппарата администрации Кемеровской области, ранее возглавлял региональный департамент молодежной политики, был проректором Кемеровского госуниверситета.

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