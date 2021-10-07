Председателем заксобрания Алтайского края переизбрали Александра Романенко

БАРНАУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Заксобрания нового созыва в четверг большинством голосов переизбрали председателем Александра Романенко. О решении, принятом депутатами в ходе тайного голосования, объявила председатель счетной комиссии Ирина Солнцева.

Романенко возглавляет региональный парламент с 2016 года.

Кроме Романенко, представляющего партию "Единая Россия", на пост спикера претендовал депутат Юрий Кропотин, выдвинутый от КПРФ. "За Кропотина отдали свои голоса 25 депутатов, за Романенко - 41 депутат. По результатам тайного голосования председателем Алтайского Заксобрания избран Александр Романенко", - сказала Солнцева. По ее словам, всего было выдано 66 бюллетеней.

Выборы депутатов Алтайского краевого Заксобрания восьмого созыва прошли 17-19 сентября. В парламент региона сроком на пять лет избираются 68 депутатов. Выборы проходят по смешанной системе, при которой половина депутатского корпуса (34 мандата) получают места по спискам партий, другая половина - по одномандатным округам.

В Новом созыве по партийным спискам "Единая Россия" получила 12 мандатов, КПРФ - девять, "Справедливая Россия - За правду" - пять, ЛДПР и "Коммунисты России" по четыре мандата. По одномандатным избирательным округам "Единая Россия" получила 19 мандатов, КПРФ 15 мандатов", - сказали в пресс-службе. Таким образом, в новом составе регионального парламента у "Единой России" 31 мандат, оставшиеся 37 - у КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР и "Коммунистов России".