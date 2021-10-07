Встреча московского формата по Афганистану пройдет 20 октября

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Очередное заседание московского формата по Афганистану будет созвано 20 октября. Об этом сообщил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"20 октября", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Также Кабулов сообщил, что расширенная "тройка" (РФ, США, Китай, Пакистан) по Афганистану проведет заседание в октябре. "[Встреча] планируется", - сообщил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Кабулов добавил, что заседание пройдет "чуть раньше", чем до конца октября.

Кабулов также сообщил, что принципиальное решение об оказании Россией гуманитарной помощи Афганистану принято, детали поставок прорабатываются. "Это прорабатывается. Это [задействованы] несколько ведомств. Принципиальное решение принято, ведомства собирают грузы. Будет", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли оказана гуманитарная помощь Афганистану и когда.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, 7 сентября огласили состав временного правительства.