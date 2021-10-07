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Терешкова может возглавить думскую комиссию по этике

Депутат Владимир Васильев рассказал, что вопросы увеличения числа думских комитетов окончательно будут решаться нижней палатой парламента

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Врио замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Васильев, кандидатуру которого единороссы выдвигают на пост руководителя своей фракции в Госдуме восьмого созыва, сообщил, что думскую комиссию по этике может возглавить Валентина Терешкова.

"Мы предусмотрели еще комиссии. Например, комиссию по этике. <...> Бывает, люди ведут себя неэтично. У нас уже в прошлом созыве была сформирована такая комиссия внутрипартийная, которую возглавляла Валентина Владимировна Терешкова. Я с ней разговаривал, мне дали поручение согласовать с ней, чтобы она возглавила. Теперь уже мы предлагаем комиссию думскую, которая будет не внутри одной фракции. Практика нашей работы показала, что это очень нужный инструмент", - сообщил Васильев в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

Отвечая на вопрос об увеличении числа думских комитетов, депутат отметил, что данные вопросы окончательно будут решаться именно Думой.

Теги
РоссияТерешкова, Валентина Владимировна
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