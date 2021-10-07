Матвиенко: попытки влияния на выборы в РФ извне становятся все изощреннее с каждым годом

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Попытки влияния на избирательный процесс в России с каждым годом становятся все изощреннее, но сентябрьские выборы показали, что провокации в российском обществе не работают. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не могу не сказать и о попытках влияния на процесс волеизъявления в нашей стране. С каждым годом они становятся все изощреннее. В этот раз в ход пошли даже резолюции Европарламента, которые пытались создать соответствующий отрицательный настрой в нашем обществе в отношении выборной кампании", - сказала Матвиенко на расширенном заседании Совета при председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества.

"Но наши граждане, как показали итоги голосования, все прекрасно понимают, подобные провокации в нашем обществе не работают. Люди, конечно, уже давно научились отличать зерна от плевел", - продолжила она.

По словам Матвиенко, главное оружие против вмешательства и провокаций - это максимальная прозрачность, открытость выборов, которую российские власти обеспечивают во многом благодаря общественному наблюдению. "Этот институт, безусловно, нужно и дальше развивать", - отметила она.

Председатель верхней палаты парламента напомнила, что наблюдатели Общественной палаты РФ и общественных палат регионов работали на выборах президента в 2018 году, а затем в ходе голосования по поправкам в конституцию. "Сегодня можно сказать, что институт общества наблюдения в нашей стране уже достаточно укоренился, стал неотъемлемым элементом всего избирательного процесса. Цифры говорят сами за себя. На участках в дни голосования 17-19 сентября присутствовали около полумиллиона наблюдателей", - констатировала она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября.