Песков сообщил, что Байден пока не поздравил Путина, а Си Цзиньпин сделал это накануне

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Кремль пока не получал поздравительную телеграмму от президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина по случаю дня рождения президента РФ.

Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"Это же Путин, он не спит".

"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"От Байдена не видел телеграммы, нет", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, по его словам, китайский лидер Си Цзиньпин направил телеграмму еще в среду. "От Си Цзиньпина телеграмма была. Она даже накануне пришла", - рассказал Песков.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что Путин по телефону принимает поздравления от лидеров зарубежных государств. "Каждый разговор, естественно, только поздравлениями не ограничивается. Фактически это серия разговоров, которые, помимо поздравлений, еще и содержат субстантивные обсуждения по двусторонним отношениям".

"Каждый раз это хорошая возможность сверить часы по актуальным проблемам", - добавил представитель Кремля.

По его словам, утром Путин уже провел разговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Казахстана Касым- Жомартом Токаевым и с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также с лидером Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Также у российского лидера состоялись разговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и с премьером Армении Николом Пашиняном.

Переговорил Путин и с недавно избранным премьер-министром Японии Фумио Кисидой. "Естественно, президент [РФ] поздравил своего японского коллегу со вступлением на столь ответственный пост", - подчеркнул Песков. "Ожидаем, что во второй половине дня состоятся еще несколько телефонных разговоров", - отметил пресс-секретарь.

7 октября Путину исполнилось 69 лет.