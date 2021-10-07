Песков: решение о возможном участии Путина в саммите G20 в Риме пока не принято

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вероятность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20 в Риме зависит от того, окажутся ли там оба главы государства, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это будет зависеть от того, окажутся ли там оба президента, в одно время и в одном месте", - заявил представитель Кремля.

По его словам, решение об очном участии Путина в саммите Группы двадцати "еще будет принято с учетом всех деталей, связанных с эпидемиологической обстановкой". "Мы сообщим своевременно об этом", - добавил Песков.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30-31 октября. Председательствующая в G20 Италия также занимается организацией чрезвычайного саммита "двадцатки" по Афганистану 12 октября.