Путин 7 октября проведет оперативное совещание с Совбезом РФ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мероприятие не праздничное (7 октября - день рождения Путина - прим. ТАСС)", - сказал Песков.

"Каждый раз [такое совещание проводится] с фиксированной повесткой дня, и в то же время [есть] часть, которая касается текущих вопросов", - добавил представитель Кремля.