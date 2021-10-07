{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 7 октября проведет оперативное совещание с Совбезом РФ

По словам пресс-секретаря президента, такое совещание проводится с фиксированной повесткой дня

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мероприятие не праздничное (7 октября - день рождения Путина - прим. ТАСС)", - сказал Песков.

"Каждый раз [такое совещание проводится] с фиксированной повесткой дня, и в то же время [есть] часть, которая касается текущих вопросов", - добавил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков сообщил, что Байден пока не поздравил Путина, а Си Цзиньпин сделал это накануне
Пресс-секретарь президента сообщил, что Путин по телефону принимает поздравления от лидеров зарубежных государств
Читать полностью