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Песков: решения НАТО в отношении дипломатов РФ полностью подрывают нормализацию отношений

В НАТО ранее решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе до 10 сотрудников в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность России в последние годы"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во "враждебной деятельности" полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Здесь очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальном действии. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее эти перспективы подрываются практически полностью", - отметил Песков.

В среду британский телеканал Sky News сообщил, что НАТО приняла решение сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив восемь дипломатов аккредитации и сократив позиции еще двух. По его информации, такое решение принято в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность России в последние годы". Позже пресс-служба альянса подтвердила эту информацию.

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