Песков сообщил, что не слышал о подготовке отставки воронежского губернатора по болезни

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Отставка ушедшего на больничный губернатора Воронежской области Александра Гусева не планируется, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, - ответил он на вопрос, планируется ли отставка Гусева по состоянию здоровья. - Я ничего об этом не слышал".

Песков подчеркнул, что Кремль никогда не анонсирует кадровые решения.

Ранее пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что губернатор находится на больничном, в связи с чем обязанности главы региона возложены на его заместителя Виталия Шабалатова. Диагноз не уточнялся, однако Шабалатов говорил, что Гусев скоро выйдет с больничного. Источник в медицинских структурах региона сообщил ТАСС, что Гусев заболел ковидом.