{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пескову неизвестно, чтобы журналист "КП в Беларуси" Можейко просил гражданство РФ

По словам представителя Кремля, даже в случае такого обращения Геннадий Можейко все равно останется гражданином Белоруссии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, чтобы задержанный в Минске журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко обращался с просьбой о предоставлении ему российского гражданства.

"Насколько я знаю, он не обращался за российским гражданством", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что даже в случае такого обращения Можейко "все равно останется гражданином Белоруссии, и все равно у него будут свои отношения с белорусскими властями".

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Путин пока не определил, кто возглавит МЧС
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал незамедлительно проинформировать, когда президент определится с кандидатурой
Читать полностью