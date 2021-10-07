Пескову неизвестно, чтобы журналист "КП в Беларуси" Можейко просил гражданство РФ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, чтобы задержанный в Минске журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко обращался с просьбой о предоставлении ему российского гражданства.

"Насколько я знаю, он не обращался за российским гражданством", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что даже в случае такого обращения Можейко "все равно останется гражданином Белоруссии, и все равно у него будут свои отношения с белорусскими властями".