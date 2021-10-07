МИД РФ: Москва и Кишинев обсудили перспективы урегулирования в Приднестровье

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Москва и Кишинев обсудили перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

7 октября замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел встречу с заместителем премьер-министра Молдавии по вопросам реинтеграции Владом Кульминским и государственным секретарем министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Владимиром Куком, находящимися в России с рабочим визитом.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны рассмотрели также актуальные вопросы двусторонних отношений, высказались за их поступательное развитие в конструктивном и взаимовыгодном ключе в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года.

"Было отмечено постепенное возвращение двустороннего товарооборота на траекторию роста. Особое внимание было уделено взаимодействию по линии внешнеполитических ведомств России и Молдавии", - отметили в МИД РФ.