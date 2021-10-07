ЦИК больше не будет транслировать в интернете видеонаблюдение с участков

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Записи с камер видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов больше не будут транслироваться в общем доступе в интернете, заявила в четверг на заседании в Совете Федерации председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Когда у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в глобальную мировую сеть, мы этого больше делать не будем, не надо сравнивать с 2012 годом, когда не было таких информационных войн и не было такого уровня кибератак", - сказала Памфилова на расширенном заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Она отметила, что "новая система видеонаблюдения очень удачная". По ее словам, это оптимальный вариант видеонаблюдения с учетом мер по обеспечению национальной безопасности и защите биометрических данных граждан. "По этому пути мы будем идти и дальше. Мы не можем себе позволить, чтобы, извините, 50-60-70 млн человек приходят на выборы, все это выбрасывают в глобальную сеть. Мы не можем себе позволить, когда идет глобальное скачивание. Несколько зарубежных центров готовились к глобальному скачиванию этого материала, это могло выбить всю систему видеонаблюдения", - заявила глава ЦИК РФ.

"Действительно, в мире аналогов нет, ни в одной стране Евросоюза, ни в одной стране Западной Европы нет и близко никакого видеонаблюдения. И не будет никогда, потому что их общество не позволит, не допустит, у них считается, что это вмешательство в частную жизнь", - подчеркнула Памфилова.

Как ранее уточняла Памфилова, участниками системы видеонаблюдения на выборах 17-19 сентября текущего года стали все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения в субъектах РФ. Кроме того, доступ к видеотрансляциям получили уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах, а также Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам Памфиловой, в трансляциях предусмотрена возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи "для возможности оперативной реакции на нарушения, их пресечения и устранения".