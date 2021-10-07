Матвиенко призвала излишне не масштабировать значение международного наблюдения в России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Международное наблюдение за избирательными кампаниями играет большую роль, но не следует излишне масштабировать его значение. Такое мнение высказала в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мне кажется, мы избыточно у себя в стране масштабируем значение международного наблюдения. Самое главное, это [то, что] признание легитимности выборов происходит внутри [РФ], происходит в результате голосования наших граждан, в результате наблюдения наших общественных и иных многочисленных наблюдателей за выборами", - сказала спикер Совфеда на расширенном заседании Совета при председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Она отметила, что некоторые международные структуры начинают диктовать России условия и применять пресловутые двойные стандарты, когда на выборы в одни страны они не направляют наблюдателей, но при этом пытаются самостоятельно решать, сколько наблюдателей они отправят на выборы в РФ. "Это уже не по-партнерски. И так нельзя поступать ни с одной страной, тем более с Россией", - подчеркнула Матвиенко.

"Как поступили некоторые наши зарубежные партнеры - это нечестно. И нам оценка их не нужна. Оценку дали наши избиратели, и это для нас самое главное. А мы масштабируем резолюции Европарламента.... Ну, занимайтесь своими делами, у вас их там в Европе выше головы, начиная от экономики, мигрантов, ковида и всего остального. Что вы там резолюции по России [принимаете], больше заняться нечем?" - продолжила она.

Председатель верхней палаты парламента отметила, что Россия всегда внимательно относится к зарубежным партнерам. "Но, когда это сплошное несоответствие действительности, фейки, надуманная информация, пропитанная русофобией, и так далее, почему мы должны на это реагировать? Это заявления, которые не имеют никакого отношения к нашей российской реальной действительности", - подчеркнула Матвиенко.

Вместе с тем она отметила, что Россия всегда открыта для международного наблюдения и сообщила, что Совет Федерации направил приглашения поучаствовать в наблюдении за российскими выборами во все страны мира, где есть верхние палаты парламента. Матвиенко добавила, что так же поступила и Госдума. "Все, кто хотел [приехать], мы были открыты, мы приглашали, мы ждали. Те, кто хотел реально понять избирательные процессы в России, они приехали. Нам нечего скрывать", - заключила она.