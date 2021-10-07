Депутаты Курской областной думы избрали председателем главу Горшеченского района Амерева

КУРСК, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы в ходе заседания в четверг избрали председателем регионального парламента члена президиума областного политического совета Курского регионального отделения партии "Единая Россия" Юрия Амерева, возглавляющего администрацию Горшеченского района.

"Выдано бюллетеней для голосования 41, при подсчете голосов установлены результаты: Амерев Юрий Михайлович - 31 голос. В результате тайного голосования председателем Курской областной думы седьмого созыва избран Амерев Юрий Михайлович", - сказал по итогам голосования председатель счетной комиссии Николай Панибратов.

Ранее региональный парламент шестого созыва возглавлял депутат облдумы по спискам партии "Единая Россия" Николай Жеребилов.

После депутаты избрали Александра Брыксина представителем региона в Совете Федерации.

"Выдано бюллетеней 40, из них недействителен 1. Брыксин Александр Юрьевич - 36 голосов. В результате тайного голосования полномочиями сенатора наделен Брыксин Александр Юрьевич", - сказал Панибратов. Александр Брыксин ранее являлся депутатом Госдумы седьмого созыва, входил в комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции партии "Единая Россия".

С 17 по 19 сентября в Курской области проходили выборы депутатов Госдумы и Курской областной думы, возможностью проголосовать в дистанционном электронном формате воспользовались около 47 тыс. человек (почти 93% от внесенных в список). По итогам голосования "Единая Россия" получила 31 из 45 мандатов в Курской областной думе, КПРФ - семь мандатов, ЛДПР - два мандата, "Справедливая Россия - За правду" - два мандата, "Новые люди" - один мандат, Партия пенсионеров - один мандат, самовыдвижение - один мандат.