Памфилова: ЦИК разрушил монополию "Голоса" на публикацию информации о выборах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия разрушила монополию ряда организаций, в частности движения "Голос" (признано в РФ иноагентом), на публикацию информации о выборах в РФ, ЦИК будет давать опровержения по каждому ложному сообщению.

"Мы разрушили монополию таких организаций, как "Голос", на истину в последней инстанции, <...> все международные организации базировались и пытаются базироваться именно на этой информации ["Голоса" и других подобных организаций]. Вот почему такая истерика, вот почему такой шум информационный истерический", - сказала Памфилова на расширенном заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества, где обсуждается наблюдение за выборами.

По ее словам, ЦИК больше не будет "не обращать внимания на это". "Мы сейчас меняем тактику. Мы проанализировали 5 тыс. с лишним обращений, которые на так называемой карте нарушений "Голоса" были. Там 9% подтвердилось, а все остальное - это информационный шум", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, это была "спланированная акция "Голоса" по дискредитации выборов, когда еще до начала кампании их представители начинают объявлять, что выборы будут самые грязные". "Уже идет навязывание общественного мнения, пишутся доклады о якобы 9 миллионах пораженцах в правах, что не соответствует действительности, и так далее. Мы сейчас по каждому пункту будем давать опровержения", - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что ЦИК также принял решение подавать в суд на авторов разного рода сообщений, которые осознанно дискредитируют выборы. "Это надо делать, надо подчищать это поле, пусть несут ответственность. Хватит этой безответственности. В первый день голосования 17 [сентября] уже в некоторых мировых СМИ заявляется, что на этих выборах нарушений больше, чем в 2011 году. Вот нельзя это спускать. Я думаю, что совместными усилиями мы будем ставить на место тех, кто распространял небескорыстно эту заведомую ложь, направленную на снос наших выборов", - заключила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.