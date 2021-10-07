Памфилова: много провокаций шло от членов избиркомов с правом совещательного голоса

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ходе прошедших в сентябре выборов было огромное количество провокаций со стороны членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

"Огромное количество разного рода провокаций было со стороны так называемых членов комиссий с правом совещательного голоса. Это просто целая система. Это такой неопределенный статус, которым обладают члены с правом совещательного голоса", - сказала Памфилова на расширенном заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества, где обсуждается наблюдение за выборами.

По ее словам, у них "почти те же права, что у членов [избиркомов] с правом решающего голоса, больше прав по наблюдению, чем у наблюдателей, никакой ответственности, никаких обязанностей". "Целый ряд провокаций в основном через них осуществлялся. У нас довольно много материалов. Я прошу Общественную палату, если у вас тоже есть такие случаи, факты, то давайте мы это тоже соберем, проанализируем и тогда определенные предложения представим в том числе и на ваш Совет [по взаимодействию с институтами гражданского общества]", - отметила глава ЦИК, обращаясь к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В свою очередь Матвиенко поручила комитету верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству "рассмотреть эту тему с точки зрения законодательного обеспечения, четкости, понятности вместе с Общественной палатой РФ, ЦИК и предложить решение".

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.