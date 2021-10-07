Лавров: реформа СБ ООН должна быть направлена на представленность развивающихся стран

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Все содержание реформы Совета Безопасности ООН должно быть направлено на расширение представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Руанды Венсаном Бирутой.

"Обменялись также оценками хода переговоров о реформе Совета Безопасности ООН. Российская позиция неизменна: мы убеждены, что все содержание реформы должно быть посвящено расширению представленности в Совете Безопасности стран, представляющих развивающийся мир, - Африку, Азию и Латинскую Америку", - сказал Лавров.

Он также отметил, что РФ признательна руандийским друзьям за традиционную поддержку российских инициатив на Генассамблее ООН.